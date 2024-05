Participatie laat te wensen over na twee jaar ‘superlinks 1’: “Als je de stad op zwart kunt zetten ben je ver weg”

v.l.n.r.: Jeffry van Hoorn (GL), Jim Lo-A-Njoe (D66) en Ietje Jacobs (VVD), foto: Wouter Holsappel

De participatie laat te wensen over. Dat is de belangrijkste opmerking die genoteerd kan worden in het tussentijds rapport na twee ‘superlinks 1’. Twee jaar geleden vormden GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren een coalitie.

Bij de verkiezingen twee jaar geleden werd GroenLinks met negen zetels de grootste partij. Er volgden vruchtbare onderhandelingen waarmee er al snel een coalitieakkoord kon worden gepresenteerd. In de podcast Grote Markt 1 wordt halverwege de rit het tussentijdsrapport ingevuld. Te gast zijn Jeffry van Hoorn van GroenLinks, Ietje Jacobs-Setz van de VVD en Jim Lo-A-Njoe van D66.

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Ik ben blij dat er eindelijk gebouwd gaat worden in De Held III”

Uit hun bijdrages blijkt dat er op veel terreinen voldoendes kunnen worden uitgedeeld. Jacobs-Setz: “Ik ben heel blij dat we na vijftien jaar eindelijk gaan bouwen in De Held III.” Lo-A-Njoe: “Er gaat heel veel goed. Binnenkort openen we de vernieuwde Grote Markt. Een mooi voorbeeld van een zichtbaar project dat de binnenstad leefbaarder, mooier en groener maakt. En ook op het vlak van woningbouw gaan er dingen in een versnelling.”

Jeffry van Hoorn (GroenLinks): “Op sommige terreinen zou ik graag nog veel verder door willen pakken”

Ook Van Hoorn ziet positieve punten: “Waar ik trots op ben is dat we laten zien dat links en groen en rood en groen heel goed samen kunnen gaan. Waar we tegen aan lopen zijn beleidsterreinen waar we vanwege beperkingen in landelijk beleid niet op door kunnen pakken. Dat je eigenlijk nog veel meer wilt doen, maar dat je daarin beperkt wordt. Daarnaast werken we op verschillende terreinen samen met fracties die niet tot de coalitie behoren.”

Ietje Jacobs-Setz: “De afgelopen twee jaar hebben we een grote groep inwoners links laten liggen”

Maar niet alles is rozengeur en maneschijn. Want op het onderdeel ‘participatie’ wordt een onvoldoende gescoord. Jacobs-Setz: “De afgelopen twee jaar hebben we een grote groep inwoners links laten liggen. Ook hoe we met ondernemers omgaan, dat verdriet mij. De reclamebelasting bijvoorbeeld. Dat je de stad op zwart kunt zetten, dan ben je wel heel vel. En ook het Geheugenpaviljoen. Dat je voor de deur van mensen een kunstwerk plaatst, terwijl je niet met deze mensen gesproken hebt. Ik vind het heel erg als je zo met je inwoners omgaat.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Ik mis de communicatie en participatie”

Lo-A-Njoe is het daar mee eens: “Ik mis de communicatie en participatie. Het gebeurt de laatste tijd regelmatig dat mensen zich in de raadszaal komen beklagen. Dat ze niet zijn meegenomen in de plannen. In november werd er bij de behandeling van de reclamebelasting een motie van afkeuring ingediend door de voltallige oppositie. Mijn partij had niet veel nodig gehad om die motie in te trekken. Maar er was geen beweging bij de coalitie. Men was ontzettend halsstarrig omdat de coalitie vond dat ze het goed gedaan hadden. Dat vind ik jammer.”

Jeffry van Hoorn: “Perfecte participatie bestaat nu niet”

Van Hoorn: “Het is belangrijk om te vermelden dat die halsstarrigheid een bepaalde context had. Het voorstel is in samenspraak met de ondernemersverenigingen ontstaan. Daarin zijn er compromissen gesloten. Uiteindelijk komt er een voorstel waar ik halsstarrig achter sta. Het is dan niet zo dat er partijen zijn die tegen zijn dat ik dan ineens ook maar van mijn punten af moet wijken. We moeten wel erkennen dat op sommige terreinen de participatie te wensen overlaat. Perfecte participatie bestaat nu niet en daar zijn we ook niet over een jaar.”

Beluister hier de volledige podcast: