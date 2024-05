Overzicht 3C: Helpman zet grote stap op weg naar de titel, Groen Geel lijkt kansloos

Helpman klopte Aduard 2000 en zette een grote stap in de richting van het kampioenschap (Foto Martijn Minnema)

Zo opwindend als de titelstrijd in 3C werd de topper tussen koploper Helpman en nummer vijf Aduard 2000 (met 3 punten minder) niet. Helpman had de zaken zowel defensief als offensief prima voor elkaar een boekte een degelijke 3-0 zege.

Met nog een uitwedstrijd bij het al gedegradeerde WVV voor de boeg en een beter doelsaldo plus een voorsprong van twee punten lijkt de titel wel bijna binnen. Al gebeuren er in 3C al het hele seizoen rare dingen.

Helpman deelde vooraf de koppositie met Groen Geel. Dat had een zware uitwedstrijd bij Zuidlaren, ook nog in de race voor de titel, voor de boeg. Helpman’s opponent Aduard 2000 moest winnen om kans te houden op de titel.

Aduard 2000 had in het eerste kwart meer balbezit, maar Helpman gaf niks weg. En was daarnaast ook nog eens uiterst efficiënt. De eerste twee kansen leverden meteen een doelpunt op. Wouter van der Graaf schoot in een tijdsbestek van vijf minuten twee keer raak, waarmee hij achteraf bekeken de wedstrijd al na 21 minuten besliste. In de 16′ minuut schoot hij bij de eerste Helpman kans een teruggelegde bal geplaatst in het dak van het doel, 1-0. Ook de tweede kans was meteen raak, in de 21′ minuut kopte van der Graaf raak uit een puntgave voorzet, 2-0.

Aduard moest tot de 25′ minuut wachten voordat het echt gevaarlijk werd. Leonard Nienhuis kopte na een vrije trap op doel maar had geen succes. Helpman bleef safety first voetbal spelen, nam geen risico’s en loerde op fouten van Aduard. Erg opwindend was de wedstrijd bij gebrek aan kansen dan ook niet.

Na rust was Helpman al binnen de minuut dicht bij de 3-0 maar de paal stond een voortijdige beslissing in de weg. Acht minuten later was het wel raak, Saviero van Zwol werd diep gestuurd, ging alleen op de keeper af en schoot de 3-0 binnen. Daarna deed Aduard 2000 nog zijn uiterste best om nog iets van spanning in de wedstrijd te krijgen, maar Helpman gaf vrijwel niks weg. Nadat de krachten en het geloof bij de Paars Witten uit Aduard wegvloeiden kreeg Helpman nog een paar mogelijkheden op de 4-0, maar gescoord werd er niet meer.

Zuidlaren-Groen Geel eindigde door een late treffer in 1-0 waardoor Groen Geel met drie punten achterstand en een doelsaldo dat 14 doelpunten minder is alleen nog door een wonder kampioen kan worden. Voor Groen Geel rest, met een periodetitel op zak, de nacompetitie.

Tussen Helpman en Groen Geel zit nu Zuidhorn, dat werkte tegen Mamio aan het doelsaldo en won op de Parrel met liefst 0-11. De achterstand op Helpman is twee punten, maar het doelsaldo van Helpman is nog steeds 13 doelpunten beter dan dat van Zuidhorn. Helpman lijkt dan ook aan een punt bij het al gedegradeerde WVV genoeg te hebben voor het kampioenschap.

The Knickerbockers won thuis met 1-0 van Veendam 1894 (doelpunt Luuk Janssen na een kwartier) en moet (mits Zuidhorn -bij winst op laagvlieger Onstwedder Boys- de derde periode pakt) een punt goedmaken op Zuidlaren om de nacompetitie in te gaan.

Zuidlaren moet nog naar Aduard, TKB gaat op bezoek bij het definitief tot nacompetitie veroordeelde Be Quick 1887.

De zaterdagafdeling van the Good Old ging bij het 1 plek hoger bivakkerende Onstwedder Boys met 1-0 onderuit.

HFC’15 won dankzij een treffer van Dion Westra met 0-1 bij Loppersum en kan zich nog rechtstreeks handhaven als het volgende week een punt goed weet te maken op Veendam 1894.

Mamio is al gedegradeerd en ging vanmiddag thuis tegen Zuidhorn met 0-11 de boot in. Midweeks werd thuis nog met 2-5 van Veendam 1894 verloren.