Oud NOS-weerman Gerrit Hiemstra krijgt eredoctoraat van RUG

Foto via NOS

De Rijksuniversiteit Groningen reikt over twee weken vier eredoctoraten uit in het Academiegebouw. Eén van de ontvangers is meteoroloog en voormalig NOS-weerman Gerrit Hiemstra.

Hiemstra krijgt het eredoctoraat vanwege zijn uitzonderlijke prestaties als expert op het gebied van meteorologie en de gevolgen van klimaatverandering. Hiemstra was van 1998 tot september vorig jaar weerpresentator bij het NOS Journaal. Nu richt Hiemstra zich op zijn eigen bedrijven Weather Impact (gericht op innovatieve oplossingen op het gebied van weer en klimaat) en Oarshûs (duurzame bouw van woningen).

Naast Hiemstra krijgen ook Tedros Ghebreyesus (directeur Wereldgezondheidsorganisatie), Mariana Mazzucato (econoom) en Kate Crawford (AI-onderzoeker) een eredoctoraat. De doctoraten worden uitgereikt ter gelegenheid van het 410-jarige bestaan van de RUG, dat van 21 tot en met 25 mei wordt gevierd met een lustrumfeest. Het eredoctoraat wordt gesymboliseerd door een traditionele bordeauxrode ‘kappa’ (cape), die de genomineerde krijgt omgehangen. Daarnaast krijgt de nieuwe eredoctor een doctorsbul met het wapen en zegel van de RUG.