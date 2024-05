Organisatrice afvaldumpingen op A7 moet tienduizenden euro’s schadevergoeding betalen aan taxichauffeur uit Stad

De 30-jarige vrouw uit Oldehove, die in de zomer van 2022 afvaldumpingen organiseerde op de A7 bij Marum en Frieschepalen, moet volgens RTV Noord duizenden euro’s schadevergoeding betalen aan weggebruikers die schade opliepen door ongelukken. Het gros van het geld gaat naar een taxichauffeur uit Groningen.

De vrouw wordt door de rechtbank in Leeuwarden gezien als de organisator van de afvaldumpingen, schrijft RTV Noord. Daarom moet de vrouw in ieder geval tweehonderd uur onbetaald werken. Ook acht andere verdachten kregen taakstraffen opgelegd. De deels voorwaardelijke celstraffen die werden uitgedeeld voor de afvaldumpingen hebben de verdachten al uitgezeten in voorarrest.

De 39-jarige Oldehovense, die wordt gezien als het brein achter de dumpingen (waaronder asbest), moet daarnaast in de buidel tasten. Een taxichauffeur uit Groningen moet ruim 29.000 euro gaan krijgen van de vrouw, omdat hij zijn Tesla met blauwe plaat kapotreed tegen het afval. Zonder auto kon de man niet werken, dus diende hij een claim in. Ook een aantal andere weggebruikers moeten van de vrouw en andere verdachten een aantal honderden euro’s gaan ontvangen.

Met alleen de schadevergoeding voor de taxichauffeur komt de vrouw er nog goed vanaf. Ook Rijkswaterstaat diende een schadeclaim in tegen de initiatiefnemers van de afvaldumping, die verband hield met een periode van boerenprotesten. Rijkswaterstaat vroeg om nog ééns 35.000 euro van de verdachte(n), vanwege de kosten om de schade te herstellen. Omdat Rijkswaterstaat geen rekeningen overlegde, wees de rechtbank de claim af.