Oranje plantenbakken verwijderd van het Damsterplein

Foto via Gemeente Groningen

De oranje plantenbakken op het Damsterplein zijn veelal kapot. Ook is het groen in de bakken van slechte kwaliteit of inmiddels dood. Daarom zijn de bakken deze week verwijderd.

Het weghalen van de plantenbakken komt voor uit de herinrichtingsplannen voor het plein. Die gaat, als alles goed verloopt, nog dit jaar van start. In de aanloop daar naartoe zijn eerder dit jaar al tijdelijk twee grote bankeilanden met groen van de Grote Markt naar het Damsterplein verplaatst. Met deze banken wordt getest hoe het is om op het Damsterplein te zitten.

De tijdelijke bankeilanden blijven staan tot dat het plein wordt heringericht. In overleg met de omgeving en de beheerders heeft de gemeente daarom besloten om de plantenbakken, waar al jaren over wordt geklaagd, nu alvast weg te halen.