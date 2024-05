Opnieuw loopt het spaak met Hoge Euvelgunnerbrug, N7 afgesloten

Foto: webcam Groningen Bereikbaar

Voor de tweede keer woensdagavond zijn er problemen met de Hoge Euvelgunnerbrug. Vanwege de storing is de N7 tussen de afrit Europaweg en Groningen Zuid-Oost in de nacht van woensdag op donderdag in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.

De problemen begonnen rond 22.45 uur. De brug werd opengedraaid maar vervolgens duurde het 24 minuten voor het wegdek weer naar beneden kwam. Daarna bleven de rode waarschuwingslampen knipperen. Rond middernacht kwam Rijkswaterstaat ter plaatse. De N7 ter hoogte van de afrit Europaweg werd afgesloten. Met pijlwagens wordt het wegverkeer van de N7 gedirigeerd. Ondertussen werd het verkeer dat voor de brug stond te wachten teruggeleid naar de afrit met de Europaweg. Ook de weg in de andere richting werd afgesloten. Bij de afrit Groningen Zuid-Oost wordt verkeer vanaf de N7 geleid. Omleidingen lopen via de Bergenweg en Osloweg. Monteurs zijn druk bezig om de problemen op te lossen.

Eerder in de avond ging het ook al mis. Rond 20.00 uur werd de brug opengedraaid waarna het 25 minuten duurde voor de brug weer gesloten was. Een week geleden bleef de Hoge Euvelgunnerbrug nog bijna drie kwartier onbruikbaar voor auto’s na een opening. De brug wordt geplaagd door kinderziektes sinds de vernieuwing en verbouwing van afgelopen zomer. Bij de renovatie kreeg de brug een nieuwe bedieningsinstallatie en de software daarvan zorgt voor nogal wat problemen.