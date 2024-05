“Opklaringen maar ook bewolking op Hemelvaartsdag, in het weekend veel zon en warmer”

Het lange Hemelvaartsweekend lijkt zonnig te gaan verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het op zondag mogelijk 22 of 23 graden gaan worden.

“Donderdag start de dag met de kans op mist of laaghangende bewolking”, vertelt Kamphuis. “In de loop van de ochtend klaart het vaker op en in de middag zijn er opklaringen, afgewisseld door stapelwolken. Later neemt de bewolking weer wat toe. Het blijft droog en het wordt 18 graden bij een zwakke of matige wind uit het westen tot noordwesten. In de nacht van donderdag op vrijdag zijn er mistbanken en liggen de minimumtemperaturen rond de 7 graden.”

Weekend

“Vrijdag is er eerst kans op mist. Verder is het wisselend bewolkt en wordt het 18 of 19 graden. Het blijft droog en de noordelijke wind is zwak of matig, windkracht 2 of 3. In de avond is het helder en rustig weer. Zaterdag is er veel zon en wordt het bij een wat aantrekkende noordoostenwind, windkracht 3 tot 4, 18 of 19 graden. Zondag wordt het nog wat warmer met 22 of 23 graden. Er is veel zon maar de oostenwind neemt toe naar windkracht 4. Langs de Wadden tot een volle windkracht, vrij krachtig tot krachtig.”

Maandag

Ook maandag is het warm bij 23 of 24 graden en zijn er flinke zonnige perioden. Later op de dag of in de avond nadert een buienstoring waarvan nu nog niet te zeggen is of die buien ons ook bereiken of dat het front van tevoren op gaat drogen. Dinsdag blijft de kans op een bui en is het minder warm.”

