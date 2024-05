Operatie Ring Zuid: verkeersdrukte blijft toenemen

Foto: Ger Boesjes

Het blijft momenteel vrij druk in en rond de stad, vanwege de aanpak van de zuidelijke ringweg. Dat meldt Operatie Ring Zuid.

Fase 4, met een zeer beperkte mogelijkheid om langs het Julianaplein te rijden, is nu anderhalve week aan de gang. Met name op de Griffeweg, de Trompsingel en de Stationsweg is er sprake van druk verkeer.

Ook in Helpman blijft het druk. Veel automobilisten reden de laatste tijd via de Haydnlaan richting de Hereweg. Daarom is de Haydnlaan nu alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Het overige verkeer wordt via de Kempkensberg gestuurd.

Inmiddels is een begin gemaakt met het bouwen van de tunnelmonden waarmee de verdiepte ligging wordt aangesloten op het Julianaplein en Europaplein. Om ruimte te maken moet de oude N7 worden verwijderd. Dat gebeurt deze week rond de Oosterpoort, de Linie, het Europapark en de Rivierenbuurt.

Ook wordt druk gewerkt aan de definitieve inrichting van de dubbele rotonde bij de ingang van het Stadspark. Dat duurt tot eind augustus.