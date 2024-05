Opbouw Meikermis in volle gang

Foto: Wouter Holsappel

Over twee dagen begint in de binnenstad de Meikermis. Inmiddels is de opbouw in volle gang. Dit jaar gaat dat met wat uitdagingen gepaard.

Door de nieuwe Grote Markt kent de kermis op deze plek een wat andere indeling. Aan de westzijde staan net als voorgaande jaren verschillende kramen. De Disco Jumper XXL van exploitant Gilbert de Poorter staat aan de zuidzijde. Tegen het kantoor van ABN Amro staat dit jaar Spookhuis Thriller, die de afgelopen edities nog aan de zuidzijde stond. Ook heeft de Future Dance een plekje op de Grote Markt gekregen.

Op de Vismarkt staan dit jaar attracties als het reuzenrad, de Dragon Kinderachtbaan, een autoscooter en Projekt 1. Laatstgenoemde attractie heeft een slingerarm, waar gondels aan bevestigd zitten, waarbij de arm tot 120 graden van links naar rechts schommelt met een maximumhoogte van 22 meter. Op de Ossenmarkt zijn nostalgische attracties te vinden als een zweefmolen, rupsbaan en bootjesmolen.

De kermis opent komende donderdagmiddag de deuren. Op 20 mei vertrekt de kermis weer.