‘Op Bevrijdingsdag kans op buien, komende dagen opklaringen en droog’

Bevrijdingsdag gaat niet droog verlopen. De komende dagen vindt er een weersverbetering plaats waarbij we te maken krijgen met opklaringen en het ook droog blijft.

Zondag vallen er verspreid over de dag buien. In de loop van de middag verdwijnt de meeste neerslag en klaart het wat op. De zon kan dan ook tevoorschijn komen. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten wordt het ongeveer 14 graden. In de nacht van zondag op maandag is het wisselend bewolkt. Het blijft droog en de minimumtemperatuur komt rond de 6 graden te liggen.

Maandag zijn er opklaringen maar is er ook wat bewolking. Het blijft droog. Bij een zwakke of matige noordoostenwind, windkracht 2 of 3, wordt het 17 graden. Op dinsdag zijn de veranderingen klein, waarbij het dan met 16 graden wel wat koeler uitpakt.