Ook komende avond en nacht kansen op noorderlicht

Het noorderlicht gezien vanaf De Westhoek. Foto: Rodrigo Veenstra : facebook.com/rodrigo.veenstra

Het noorderlicht zal ook zaterdagavond en in de nacht naar zondag zichtbaar zijn. Dat verwachten experts. Vrijdagavond was het kleurenspektakel al te zien in Groningen, hoewel bewolking toen nog deels roet in het eten gooide.

Onlangs heeft op de voorkant van de zon een forse uitbarsting plaatsgevonden. Het gaat om één van de zwaarste zonnestormen in de afgelopen twintig jaar. Bij deze stormen zijn wolken met geladen deeltjes vrijgekomen die koers hebben gezet richting de aarde. Wanneer de deeltjes in onze atmosfeer terecht komen ontstaat een soort reactie waardoor de prachtige kleuren ontstaan. In de Scandinavische landen is het noorderlicht met enige regelmaat te zien, zo nu en dan is het ook bij ons zichtbaar. Vrijdagavond waren de situaties dusdanig goed dat het noorderlicht tot in Limburg te zien was. Het natuurverschijnsel was met het blote oog te zien.

Op sociale media delen veel mensen foto’s en filmpjes van de kleuren. Ook wordt er gevraagd wat zaterdagavond de beste locatie is om een glimp van de kleuren op te vangen. De beste locaties lijken De Onlanden, het Lauwersmeergebied en het kustgebied te zijn. De omstandigheden lijken zaterdagavond ook ideaal: het is helder en de maan is voor veertien procent zichtbaar. In tegenstelling tot vrijdagavond zal er geen bewolking zijn.

#noorderlicht #norrsken Boven de #Onlanden, Groningen, Kop van Drenthe. En dat je het ook echt met het blote oog kon zien, fantastisch! pic.twitter.com/YPjVHHpYoj — Gea*svea*Poppen (@geasvea) May 10, 2024