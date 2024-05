Ook in Groningen hebben steeds meer jongeren schulden: ‘Ze hebben geen inzicht meer’

Uit een landelijk onderzoek van incassobureau Flanderijn blijkt dat steeds meer jongeren schulden hebben. Ook de Groningse afdeling van vrijwilligersorganisatie Humanitas ziet het probleem toenemen.

Ruim een kwart van de jongeren zegt één of meerdere schulden te hebben. Hier worden schulden van een paar tientjes ook meegerekend. Vijf procent van de jongeren heeft een schuld van 3000 toto 20.000 euro bij instanties of familie.

‘Einde is niet meer in zicht’

Heike ten Hoove is één van de vrijwilligers van Humanitas die Groningse jongeren met schulden helpt: “Jongeren hebben geen inzicht meer. Vroeger had je een portemonnee en dan wist je het einde is inzicht, dat hebben ze nu niet.”

Ten Hoove noemt Tikkies en achteraf betalen als één van de oorzaken van schulden onder jongeren. “Dit geldt niet voor iedereen hoor. Er zijn ook genoeg jongeren die wel goed met hun geld om kunnen gaan.”

Voorlichting

Hoe het probleem opgelost kan worden, is nog maar de vraag. Volgens Ten Hoove gaat het probleem nooit helemaal verdwijnen: “Voorlichting is het allerbelangrijkste. Humanitas gaat ook langs scholen om de kinderen te leren met geld om te gaan.”