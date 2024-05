Ook in Groningen delen niet alle agenten bekeuringen uit voor lichte overtredingen

Foto: Siard Heidanus via X (@WA_Korrewegwijk)

Zwartrijders, fietsers zonder licht en wildplassers in Groningen zouden er vanaf dinsdag wel eens zonder boete vanaf kunnen komen als ze betrapt worden door de politie. Een deel van de agenten is begonnen met een actie, waarmee ze hun werkgever willen oproepen om permanent met vervroegd pensioen te kunnen.

In Groningen laat onder meer wijkagent en operationeel expert Siard Heidanus weten dat hij vanaf vandaag geen boetes meer schrijft voor lichte vergrijpen, een actie die doorgaat totdat de deelnemende agenten resultaat zien. “Ik heb een jongeman geen bon gegeven na een lichte verkeersovertreding op de Korreweg ”, vertelt Heidanus. De fietser kreeg wel een symbolische bekeuring mee, met daarop ’te betalen bedrag’ van nul euro. “Ik heb hem vervolgens vooral een veilige dag toegewenst!”

De actie is een initiatief van de vier politievakbonden (ACP, ANPV, NPB en Equipe). Agenten kunnen sinds 2021 al drie jaar voor hun pensioenleeftijd stoppen met werken, maar deze regeling is slechts tijdelijk. Volgens de bonden is het nu tijd om deze regeling permanent in te voeren. Werkgevers en politici willen nog niet buigen, stellen de bonden. Daarom willen de protesterende agenten met hun actie ‘raken waar ze het voelen, in de portemonnee’.

Aan de actie zit geen ultimatum of einddatum: de actie loopt door tot er resultaat is. De bonden sluiten zwaardere acties niet uit, als er niet binnen afzienbare tijd wordt ingegaan op de eisen.