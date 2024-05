“Ontzettend belangrijk om kleine ondernemers te ondersteunen, zij geven de stad sjeu”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

In de binnenstad vond zaterdag Lutje Lokaal plaats. Op deze dag zetten ondernemers de deuren van hun bedrijven wagenwijd open om klanten te bedanken voor hun steun aan lokale ondernemers.

“Wij kijken terug op een hele mooie en geslaagde dag”, laat Tanja Stam van Diezijner aan de Zwanestraat weten. Diezijner was één van de deelnemende bedrijven. “Er was veel aanloop. De stempelkaart was bijvoorbeeld erg in trek. Bij alle deelnemende ondernemers kon je zo’n kaart ophalen. Bij een besteding vanaf 25 euro per ondernemer kun je een sticker krijgen. Als het je lukt om in een maand tijd bij tien Lutje Ondernemers een stempel te halen krijg je een cadeaukaart ter waarde van 25 euro. Hier was veel interesse voor.”

Lutje Lokaal

Het initiatief Lutje Lokaal is in 2019 ontstaan. Aanleiding was Black Friday, een dag waarop je producten met flink wat korting aan kunt schaffen. Men zag dat kleinere winkels schoorvoetend meededen aan deze dag omdat ze dachten niet anders te kunnen. Daarop is Lutje Lokaal ontstaan. Dat is de afgelopen jaren uitgegroeid is tot een dag waarbij ondernemers laten zien, door het bieden van extra’s, dat ook zij interessant zijn. Zo worden er cadeautjes gegeven en staan hapjes en drankjes klaar.

“Koekjes en thee”

Bij Diezijner vind je een eclectische mix van duurzame dames- en kinderkleding, zero waste lifestyle en lokaaldesign. Stam: “Op zo’n dag proberen we er iets extra’s van te maken, waarbij we onze klanten in de watten leggen. Voor de winkel staat een bord dat we mee doen aan Lutje Lokaal, het bedrijf aan de overkant hadden we gevraagd om koekjes te bakken en er was thee voor de klanten. Ook konden mensen in gesprek met één van onze ontwerpers.”

“Trots zijn op de kleine ondernemers”

Het bedrijf in de Zwanestraat noemt de dag ook belangrijk: “De grote ketens die krijgen hun aandacht wel. Maar voor een kleine ondernemer is dat veel moeilijker. Bij Lutje Lokaal slaan heel veel ondernemers uit de stad de handen ineen om er samen wat van te maken. Er wordt voor het evenement ook veel reclame gemaakt. En die aandacht is gewoon heel belangrijk. Ondernemingen die je nergens anders vindt, die geven sjeu aan de stad. Mensen slenteren niet door de binnenstad omdat hier toevallig een bepaald groot warenhuis zit. Nee, het zijn de unieke ondernemers die de stad maken. Daar mag je trots op zijn. En door deze dag kunnen we dat extra laten zien.”

Anton (Zuivelhoeve): “De lokale ondernemer wordt gezien en gehoord”

Anton van Zuivelhoeve aan het Akerkhof sluit zich daar bij aan: “Je ziet ook dat dit werkt. Het krijgt veel aandacht. Op websites, op sociale media en in de media is er aandacht voor. Het zorgt ervoor dat de lokale ondernemer gezien en gehoord wordt. En dat we dat samen als ondernemers doen dat maakt het heel krachtig en bijzonder. Het is ook heel mooi dat de gemeente dit ondersteunt. De grote ketens krijgen hun aandacht wel. Als kleine ondernemers moeten we al scherp aan de wind zeilen. En dat is niet erg. Maar dan helpt een initiatief als Lutje Lokaal wel heel erg.”

“Eén van de beste zaterdagen tot nu toe”

In de winkel aan het Akerkhof staan de kazen hoog opgestapeld en kunnen klanten ook te kust en te keur voor vers gebrande noten, Groningse worst, chocola, speciaal biertjes en wijnen en boeren zuivel. “Het was hier ook erg druk. Ik heb het ook bijgehouden. We hebben 294 klanten mogen verwelkomen. Dit is één van de beste zaterdagen die we tot nu toe gedraaid hebben. En ook wij hebben wat extra’s gedaan. Alle klanten hebben bijvoorbeeld een gratis bakje vla meegekregen als dankjewel voor hun steun. Het was een hele gezellige dag.”

Ria (MiskMask): “Al twee weken is het erg stil”

Zo’n zeventig ondernemers deden zaterdag mee. Maar druk was het niet overal. Ria runt aan de Steentilstraat MiskMask. In de winkel worden unieke handgemaakte artikelen voor kinderen en vrouwen verkocht. “Ik heb er eigenlijk helemaal niks van gemerkt. Het was vandaag heel rustig. En niet alleen vandaag. De afgelopen twee weken is het gewoon heel stil. Ik vermoed dat het te maken heeft met de werkzaamheden aan de ringweg. Doordat er in de media veel aandacht is geweest voor de afsluitingen komen veel mensen niet naar de stad.”

“Binnenkort nieuwe kansen”

Met het initiatief Lutje Lokaal is Ria wel erg blij: “Het ligt niet aan Lutje Lokaal. Het is een geweldig initiatief met een hele enthousiaste groep mensen die dit opzetten. En dat het vandaag rustig is gebleven is op zich ook niet erg. Ik maak de producten met de hand waar tijd in gaat zitten. Maar het is wel leuk om wat aanloop te hebben. Maar weet je, binnenkort dienen zich weer nieuwe kansen aan. In het weekend van 7 juni wordt op het Hoge der A GroningenSail gehouden. Dit is een markt met zo’n dertig tot veertig kraampjes. Daar ben ik ook bij aanwezig. Dan zal er vast veel belangstelling zijn.”