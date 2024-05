Ongekende thriller bij Telstar: Van Bergen houdt FC Groningen in dying seconds op promotiekoers

In de slotseconden van de wedstrijd ontpopte Thom van Bergen zich tot de held van FC Groningen door de 1-1 binnen te koppen op bezoek bij Telstar. Door het gelijkespel kan FC Groningen volgende week vrijdag in eigen huis tegen Roda JC met een overwinning direct promoveren naar de Eredivisie.



De manschappen van trainer Dick Lukkien kenden een werkelijk dramatisch begin. Al na veertig seconden lag de bal in het netje voor de thuisploeg. De Groninger defensie was aan het slapen, toen oud-FC Groningen-target Zakaria Eddahchouri binnentikte: 1-0. FC Groningen kwam eigenlijk niet in het spel voor. De mannen uit Velsen-zuid kregen grote kansen om de score te verdubbelen, maar lieten dit na.

Aan de andere kant van het veld wisten de Groningers weinig klaar te spelen. Op schoten van Rui Mendes en Laros Duarte na kwam Telstar-doelman Ronald Koeman jr. niet in de problemen.

De tweede helft

FC Groningen wist dat het in het tweede bedrijf uit een heel ander vaatje moest tappen. Na twee minuten loste Jorg Schreuders een waarschuwingsschot. Koeman wist de bal maar ternauwernood uit de kruising te tikken. Laros Duarte was met een aantal gevaarlijke uithalen dicht bij de gelijkmaker, maar kreeg de bal ook niet in het net. Telstar zakte wat terug, maar was met El Kachati en Eddahchouri erg gevaarlijk in de omschakeling.

FC Groningen moét scoren

Na 65 minuten spelen kwam er bericht uit Kerkrade. Roda JC was op voorsprong gekomen tegen SC Cambuur en dus moést FC Groningen scoren. De Groningers speelden nóg aanvallender en met Isak Määttä en Noah Emeran bracht Lukkien twee frisse krachten in het veld. De Groninger voetbaltrots zette alles op alles, maar wist geen grote kans te creëren.

Tot de vijfde minuut (!) van de blessuretijd. Thom van Bergen kopt een voorzet tegen de touwen en liet het uitvak exploderen. FC Groningen blijft in leven.

Volgende wedstrijd

Volgende week vrijdag volgt de absolute finale, als FC Groningen het in eigen huis opneemt tegen de grote concurrent: Roda JC. Als FC Groningen wint, promoveert het rechtstreeks naar de Eredivisie. Bij puntverlies wordt het nacompetitie. De aftrap is om 20.00 uur.