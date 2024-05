Onderzoek wijst uit: snelste variant Lelylijn verkort reistijd tussen Stad en Amsterdam naar ruim een uur

Foto Andor Heij

Als treinen op de Lelylijn alleen stoppen in Lelystad, Emmeloord, Heerenveen en Drachten, duurt een treinreis op het traject tussen de stad Groningen en Amsterdam-Zuid net iets meer dan een uur.

Dat blijkt uit een onderzoek van de projectorganisatie achter de Lelylijn, wat dinsdag naar de betrokken provinciebesturen en gemeentes is gestuurd.

Op dit moment liggen er nog drie basisalternatieven voor het traject in het MIRT-onderzoek naar de Lelylijn, waarvan de resultaten nog bekend moeten worden. De projectorganisatie voor de Lelylijn deed onafhankelijk onderzoek naar de reistijden voor de drie alternatieven. De snelste route loopt vanuit Stad naar Drachten en gaat dan, via Heerenveen, Emmeloord en Lelystad naar Amsterdam-Zuid. Een reis tussen Stad en Amsterdam duurt dan 68 minuten, zonder tussenstops. Wanneer de tussenliggende stations op dit traject worden overgeslagen (een IC-direct tussen Leeuwarden/Groningen en Amsterdam-Zuid), dan wordt reizen naar de Randstad ruim vijftig minuten korter dan nu.

Wanneer de Lelylijn vanuit Amsterdam bij Emmeloord afbuigt richting Assen, kost een treinreis naar Groningen volgens de onderzoekers ongeveer 87 minuten. Een Lelylijnrit van Groningen naar Alkmaar, via een traject over de Afsluitdijk, zou volgens de onderzoekers 70 gaan duren.

De betrokken Staten en colleges hebben nog niet gereageerd op het onderzoek. VNO-NCW MKB Noord liet wel alvast weten blij te zijn met de uitkomsten. “Vanuit Drachten ben je in een kwartier in Groningen en binnen een uur in Amsterdam met de toekomstige lijn”, aldus de ondernemersorganisatie. Deze uitkomsten bevestigen dat de verbinding van groot belang is voor de arbeidsmarkt en brede welvaart in het Noorden.”