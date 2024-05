Onderzoek studentenkamers: Groningen in de middenmoot

Foto Jaron Bergsma

Groningen staat op de achtste plaats in een onderzoek naar de beste studentenkamer in 18 Nederlandse steden. Het gaat om een onderzoek van de LSVb, de Landelijke Studentenvakbond.

Een studentenkamer in Groningen is over de hele linie ‘gemiddeld’, aldus de LSVb. Enschede staat op plek 1, gevolgd door Leeuwarden en Zwolle. Nummer 18 in de lijst is Eindhoven. Amsterdam staat op plek 17.

Een student in Enschede is gemiddeld 466 euro per maand kwijt aan huur. In Groningen is dat 531 euro, In Groningen kost een gemiddelde studentenkamer met gedeelde voorzieningen 445 euro per maand. Studio’s kosten gemiddeld 585 euro en een eigen appartementje 795 euro per maand. Van het aanbod bestaat 60 procent uit studentenkamers, 22 procent uit studio’s en 18 procent uit studio’s, aldus de LSVb.

Enschede staat op de eerste plaats, maar niet alleen vanwege haar goede betaalbaarheid. Pluspunten zijn ook de vele studentenkamers met gedeelde voorzieningen en het betrekken van studenten bij het woonbeleid.

Volgens de LSVb hebben studenten in Groningen vaak te maken met hoge huren, slecht onderhoud, illegale verhuur en intimidatie door huisbazen. Wel ziet de vakbond dat de gemeente Groningen bezig is om de situatie te verbeteren, via het meldpunt ongewenst huurgedrag. Een ander pluspunt is de bouw van 400 nieuwe studentenkamers op Zernike.