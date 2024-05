Onderdoorgang Paterswoldseweg krijgt definitieve vorm

Aanpak Ring Zuid werkt de komende maanden aan de definitieve inrichting van de onderdoorgang bij de Paterswoldseweg. Het auto- en fietsverkeer kan tijdens de werkzaamheden gewoon passeren.

Momenteel wordt de oostzijde van de onderdoorgang ingericht. Er wordt gewerkt aan een fietspad, dat op 10 juni in gebruik wordt genomen, vier dagen gevolgd door de nieuwe rijbaan. De kruisingen met de Laan van de Vrede en de Muntinglaan, aan de oostzijde van de Paterswoldseweg is gedurende deze periode afgesloten voor autoverkeer.

Van 15 juni tot 26 juli wordt gewerkt aan de westzijde van de Paterswoldseweg. In deze periode is het eerste deel van de Laan van de Vrede-westzijde afgesloten. Na de vakantie, van maandag 2 tot en met vrijdag 6 september worden op de Paterswoldseweg de deklagen en belijning aangebracht. De onderdoorgang is in die week dicht. Dat geldt ook het fietspad aan beide zijden van de weg en de kruisingen met de Laan van de Vrede, de Expositielaan en de Muntinglaan.