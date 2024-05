Ondanks monsterzege grijpt PKC’83 naast kampioenschap

Foto: Raoul La Crois

Ondanks de monsterzege van PKC’83/Team Amoeri op ZVV Zwaag (10-1) grijpen de zaalvoetballer toch naast het kampioenschap van de eerste divisie A. Concurrent en koploper White Stones maakte in de laatste speelronde namelijk geen fout door met 6-1 van Texel’94 te winnen.

PKC veegde vrijdagavond de vloer aan met nummer zes op de ranglijst, ZVV Zwaag. Bij rust stond het al 5-0. Op datzelfde moment scoorde White Stones de 3-1. In de tweede helft zette White Stones al snel de 4-1 en 5-1 op het scorebord, waardoor aan alle hoop voor de Groningers een einde werd gemaakt.

PKC kan nog promoveren, maar daarvoor moet het wel een lange weg afleggen in de nacompetitie. De eerste horde is een tweeluik tegen FC Westland en dat is de eerste periodekampioen uit de eerste divisie B. Daarna moet met nog drie andere teams worden afgerekend alvorens de ploeg een plek in de eredivisie van volgend jaar afdwingt.

In tegenstelling tot twee week geleden was keeper Frank Woldring van PKC waarschijnlijk de meest gelukkige speler van de avond. Twee week terug probeerde Woldring ook al te scoren en dat lukte niet, maar vrijdag zette hij de 9-1 op het scorebord.