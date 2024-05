Olivier de Bruijne stopt na bijna zes jaar als directeur bij het IMG

Olivier de Bruijne - Foto: Kees van der Veen voor IMG

Algemeen directeur Olivier de Bruijne zwaait, per 1 oktober, na bijna zes jaar af bij het Instituur Mijnbouwschade Groningen (IMG).

De Bruijne laat dinsdagmiddag weten dat hij vertrekt, omdat hij terug wil naar zijn ‘geboortegrond’ in Amsterdam. “Na 28 jaar in het mooie Groningen te hebben gewoond zal het wel even wennen zijn”, stelt De Bruijne. “Maar de beslissing voelt goed. Het was een grote eer om bijna zes jaar betekenisvol te zijn voor de Groninger en in het ontwikkelen en leiden van het IMG.”

De Bruijne maakte al vrij snel na de oprichting in 2018 deel uit van de directie van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, de voorganger van het IMG. Sinds medio 2023 is hij algemeen directeur van het IMG. Daarmee maakt De Bruijne de volledige ontwikkeling van het instituut mee: “Van de prille organisatie van toen tot het instituut met 950 mensen dat het nu is. De opgave van het IMG was en is enorm. Er ligt naar aanleiding van Nij Begun een stevig en stabiel pakket aan maatregelen waarmee we de Groningers de komende jaren flink kunnen helpen. Nu we goed op weg zijn met de implementatie van de maatregelen, is het een natuurlijk moment om het stokje over te dragen.”

Het IMG heeft nog geen opvolger voor De Bruijne. Die wordt tussen nu en oktober gezocht.