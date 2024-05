Oekraïners bakken tientallen taarten voor Bevrijdingsfestival: “Geld inzamelen voor schoolspullen in Oekraïne”

Foto: ingezonden

Bezoekers van het Bevrijdingsfestival in het Stadspark hebben zondag de mogelijkheid om taart te kopen. Daarmee steunen zij het goede doel: namelijk de aanschaf van schoolspullen voor Oekraïense kinderen. Een gesprek met Willemijn Kemp van de Sociale Brigade.

Hoi Willemijn! Er is vandaag heel hard gewerkt hè?

“Dat kun je wel zeggen. En groep van vijftien Oekraïners is aan de slag gegaan om taarten te bakken. Vanochtend om 09.00 uur zijn ze aan de slag gegaan en rond 13.00 uur was men klaar. Toen moest er nog schoongemaakt en opgeruimd worden. En het resultaat mag er zijn. Er zijn tussen de 250 en 300 taarten gebakken. Dan moet je niet denken aan ronde taarten maar dus aan zo’n driehonderd stukken taart.”

Het bakken van de taarten gebeurde ook op een bijzondere plek …

“Klopt. Er is gebakken in de kookschool van Paul Rodenberg. Deze school zit aan het Overkruid in de stad. Paul heeft voor dit doel de ruimte belangeloos ter beschikking gesteld. En de Oekraïners zijn ook zeer tevreden naar huis gegaan. Paul heeft verschillende keren geproefd en heeft vertelt dat het ontzettend lekkere taarten zijn geworden. Een groter compliment kun je niet krijgen. Dus men is met een grote glimlach weer naar huis gegaan.”

De taarten worden op 5 mei verkocht op het Bevrijdingsfestival. Waar zijn jullie morgen te vinden?

“Als je morgen het terrein op komt dan moet je naar de linkerkant lopen. Daar is een Oekraïense hoek ingericht. We verkopen daar de taarten maar er zullen ook verschillende activiteiten zijn. Bezoekers kunnen een stuk taart kopen en de opbrengsten gaan volledig naar het goede doel. We willen er namelijk schoolspullen mee aanschaffen voor kinderen in Oekraïne.”

Waar gaan de spullen precies naar toe?

“Als eerste gaan we ons richten op kinderen in de stad Snihurivka. Dat ligt in de buurt van Mykolajiv, in het oosten van Oekraïne. Het ligt vlakbij het front en de stad is in het begin van de oorlog acht maanden bezet geweest. Daarna is de stad herveroverd. Vorig jaar werd het gebied getroffen door overstromingen nadat de Kachovka-stuwdam was opgeblazen. Dus de eerste lichting met schoendozen gaat naar deze stad. En in deze schoendozen zitten dus schoolspulletjes waarmee de kinderen aan de slag kunnen.”

Het Bevrijdingsfestival in Groningen begint zondag om 11.30 uur.