Noorderlicht laat zich opnieuw zien

Foto: Gijs Bouman

In de nacht van zondag op maandag was opnieuw het noorderlicht te zien. De afgelopen maanden was het al verschillende keren raak dat het kleurrijke natuurfenomeen zich liet zien. Op sociale media maken diverse mensen melding dat ze het noorderlicht gezien hebben.

Onlangs heeft er op de voorkant van de zon een forse uitbarsting plaatsgevonden. Daarbij kwam een wolk met geladen deeltjes vrij die koers zette richting de aarde. Die zonnestorm kwam zondagavond bij ons aan. Wanneer de deeltjes in onze atmosfeer terecht komen ontstaat er een soort reactie waardoor de prachtige kleuren ontstaan. In de Scandinavische landen is het noorderlicht met enige regelmaat te zien, zo nu en dan is het ook bij ons zichtbaar. De omstandigheden waren zondagavond in het noorden ook ideaal omdat er opklaringen waren en er geen storend maanlicht aanwezig was.

Dat de afgelopen periode het noorderlicht regelmatig is te zien heeft te maken met de zonnevlekken. Hoe meer vlekken er op de zon te zien zijn, hoe meer uitbarstingen er zijn. Zondagavond ging het in de meeste gevallen om fotografisch noorderlicht. Dit betekent dat het alleen te zien is door middel van een fotocamera. In enkele gevallen ging het om visueel noorderlicht. Meldingen dat het met het blote oog te zien was kwamen onder andere vanaf Ameland.