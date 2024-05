Noorderlicht laat zich opnieuw zien boven Groningen

Het noorderlicht vanuit Dorkwerd. Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Ook zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag was in Groningen het noorderlicht te zien. Het natuurfenomeen was niet zo sterk aanwezig als op vrijdagavond, maar toch werden er op sociale media weer diverse foto’s gedeeld.

“Ik ben naar Dorkwerd gereden”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Met een lange sluitertijd lukte het om het noorderlicht aan het einde van de avond met mijn fotocamera vast te leggen.” Het gaat dan om zogeheten fotografisch noorderlicht. Dat wil zeggen dat de kleurenpracht niet met het blote oog is te zien. De afgelopen dagen heeft er aan de voorkant van de zon een forse uitbarsting plaatsgevonden. Het gaat om รฉรฉn van de zwaarste zonnestormen in de afgelopen twintig jaar. Bij deze stormen zijn wolken met geladen deeltjes vrijgekomen die koers hebben gezet richting de aarde. Wanneer de deeltjes in onze atmosfeer terecht komen ontstaat een soort reactie waardoor de prachtige kleuren ontstaan.

Aanvankelijk leek ook de zaterdagavond goede papieren te hebben om het noorderlicht te kunnen aanschouwen. Gaandeweg de zaterdag nam de activiteit echter in snel tempo af. Desondanks zorgde een zware verstoring er voor dat er toch nog noorderlicht te zien was. Deze kansen lijken er ook voor zondagavond te zijn.