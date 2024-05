Noordelijke boeren en tuinders lanceren spandoekenactie

Foto via LTO Nederland

LTO-Nederland lanceert dinsdag een massale publieksactie. In de provincie Groningen worden 209 spandoeken opgehangen, waarop de boeren en tuinders laten zien welke producten ze maken.

Het eerste spandoek in Groningen wordt maandagochtend aangeboden aan landbouwgedeputeerde Henk Emmens op het provinciehuis.

Volgens LTO-Noord is de spandoekenactie bedoeld om het publiek het belang van de boerensector te laten zien. De land- en tuinbouworganisatie kiest voor jonge boeren en tuinders als gezichten voor de campagne.

“Boeren en tuinders beleven onzekere tijden”, stelt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins. “Dat is enorm pijnlijk. Vaak laten we deze pijn ook zien. Dit keer kiezen wij heel bewust voor een positieve campagne. Het gaat niet over de problemen waar wij mee te maken hebben. Maar we laten nu juist zien wat wij, ondanks al deze problemen, nog steeds betekenen voor Nederland. Of het nu gaat om verse melk, lekker patat of gezonde aardbeien. Dat komt allemaal van boeren en tuinders.”