NK Jeugdschaken in Hoogkerk ten einde: “Tot op de laatste dag bleef het ongemeen spannend”

De deelnemers aan het NK Jeugdschaken in Hoogkerk. Foto: organisatie

Het NK Jeugdschaken dat dit jaar in Hoogkerk werd gehouden is ten einde. De toernooiorganisatie spreekt van een succesvol toernooi dat tot op de laatste dag ongemeen spannend bleef.

De deelnemers waren verdeeld in drie leeftijdscategorieën: dertien- en veertienjarigen, vijftien- en zestienjarigen en zeventien- en achttienjarigen. Er werd gespeeld in een algemene groep, waarin jongens en meisjes spelen, en een groep voor meiden alleen. In de groep A-jeugd bleef het tot de laatste ronde spannend. Leondro Slagboom stond bovenaan de ranglijst samen met Alan Bakija en Jelle Smid. Slagboom was op voorhand ook favoriet. Maar als je favoriet bent betekent dit niet dat je ook wint. Na de zevende en laatste rond stond Slagboom met 5,5 uit 7 gelijk met Bakija. Een tiebreak moest de beslissing brengen. In de barrage won Bakija de eerste partij. Slagboom zette de tweede partij op zijn naam, waarop uiteindelijk een derde partij nodig was, die door Slagboom gewonnen werd.

Prijzen

In de groep AB-meisjes was er ook sprake van een sensatie. Bij de laatste ronde was Fleur Westerhof uit de B-groep die brutaal aan de leiding ging. In de laatste ronde herpakte Dana Verheij zich en pakte de eerste prijs. Westerhof werd tweede. Bij de B-jeugd was het minder spannend. Afgaand op de ranking zou Kobe Smeets moeten kunnen winnen. Dat deed hij ook, hoewel hij tot in de laatste ronde op de hielen werd gezeten door Rhys Arnold, die tweede werd. Gachatur Kazarjan werd derde. Bij de C-jeugd won Etan Chua. Joel Groenewoud werd tweede, Sascha Kurt derde. Bij C-meisjes won Bregje Roebers. Eli Alia Jorritsma en Anumitra Elangkumaran werden respectievelijk tweede en derde in deze categorie.

Hoogkerk

Slagboom heeft met de winst een WK-ticket en een ticket voor het kwalificatietoernooi NK bemachtigd. De andere winnaars wonnen tickets voor het NK, EK of WK. Het NK in Hoogkerk begon vorige week. De afgelopen drie jaar vond het NK plaats in Almelo. Na drie jaar wisselt de organisatie. In Hoogkerk kwamen zo’n honderd jonge schakers in actie. Naast het schaaktoernooi vonden in en rond het sporthal en het dorpshuis diverse andere schaakactiviteiten plaats.

Verslaggever Anna van Oosterom maakte een reportage over het NK Jeugdschaken: