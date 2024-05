Nieuwe toestellen voor KLM Flight Academy: vliegtuigen kunnen nu vliegen op frituurvet

Foto via KLM Flight Adacemy

Op vliegveld Eelde vierde de KLM Flight Academy vrijdag officieel de komst van haar nieuwe toestellen. De achttien vliegtuigen kunnen allemaal vliegen op Sustainable Aviation Fuel, oftewel benzine of kerosine waar bijvoorbeeld frituurvet in is bijgemengd.

De twaalf DA40 toestellen vervangen de oude eenmotorige lesvliegtuigen van de pilotenschool. Daarnaast heeft de Flight Academy zes meermotorige toestellen van het type DA42 aan de vloot toegevoegd. De toestellen moeten de lesvluchten, zo stelt de Academy, naast milieuvriendelijker ook stiller en zuiniger maken.

Met de komst van de nieuwe vliegtuigjes wil de Flight Academy ook meteen stoppen met het gebruik van loodhoudende benzine.