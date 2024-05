Nieuwe hoogwerker brandweer Stad voor het eerst ingezet

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Groninger brandweer heeft zaterdag voor het eerst gebruik gemaakt van de nieuwe hoogwerker. Het voertuig werd een half jaar geleden gepresenteerd.

De afgelopen maanden is er met het nieuwe materieel geoefend. Om beslagen ten ijs te komen moeten de brandweerlieden precies weten hoe de nieuwe voertuigen werken, omdat bij een ramp of calamiteit iedere seconde telt. De brandweer in Stad beschikt over twee hoogwerkers. De hoogwerker op de kazerne aan de Sontweg is sinds enkele dagen vervangen door een nieuw voertuig. Op de kazerne Vinkhuizen staat nog een oude hoogwerker.

Technologische snufjes

De hoogwerkers zijn gemaakt door producent Kenbri. Bijzonder aan de nieuwe voertuigen is dat ze de arm tot maar liefst veertig meter hoogte uit kunnen schuiven en deze stabiel blijft als er meer wind staat. En zo zijn er meer voordelen. Zo is de ‘korf’ groter. Deze kan vijf in plaats van vier personen dragen en er past nu ook een rolstoel in. Daarnaast hebben de hoogwerkers ook allerlei nieuwe technologische snufjes. Via het warmtebeeldcamerasysteem kan men zowel vanuit de auto als via de achterkant van het redvoertuig meekijken om hittebronnen op te sporen. Ook hebben de wagens een 360-gradencamerasysteem. Daarmee heeft de chauffeur via een soort vogelvluchtcamera zicht rondom de auto om zo optimaal te kunnen manoeuvreren.

Helper Weststraat

De nieuwe hoogwerker werd zaterdag voor het eerst ingezet bij een woningbrand aan de Helper Weststraat. De brand op het dak kon door de bewoners geblust worden. Wel heeft men met behulp van de hoogwerker een nablussing gedaan. In totaal heeft de Veiligheidsregio Groningen zeven hoogwerker aangeschaft. De overige vijf voertuigen staan in Delfzijl, Hoogezand, Veendam, Winschoten en Stadskanaal.