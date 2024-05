Nieuwe afdeling in UMCG moet druk op Spoedeisende Hulp terugdringen

Foto: Digna ten Napel

Het UMCG neemt vandaag haar nieuwe Critical Decision Unit in gebruik. De nieuwe afdeling die nauw verbonden is met de Spoedeisende Hulp, moet de druk op de Spoedeisende Hulp en de rest van het ziekenhuis verminderen. Op de afdeling is meer tijd om te onderzoeken welke vervolgzorg patiënten nodig hebben.

Het UMCG is het eerste ziekenhuis in Nederland met een dergelijke afdeling. De Critical Decision Unit is een soort verlengstuk van de Spoedeisende Hulp: een soort tussenafdeling. Wanneer een patiënt langer moet blijven voor aanvullende onderzoeken of wanneer een patiënt nog niet voldoende hersteld is om naar huis te gaan, dan gaat hij voortaan eerst naar de Critical Decision Unit.

“Op de SEH vindt de opvang en stabilisatie van patiënten plaats en doen we de eerste analyses en behandelingen”, zegt afdelingshoofd van de SEH Jan ter Maaten. “Na deze eerste fase van acute zorg is het vaak nodig om aanvullende onderzoeken te doen om het beeld van de patiënt compleet te krijgen. Op de SEH is hier over het algemeen te weinig tijd voor. De Critical Decision Unit is een 24 uursafdeling die ons de tijd en ruimte biedt om aanvullende analyses, beeldvorming en consulten te doen. Daarmee hebben we betere informatie om de patiënt vervolgens naar de juiste plek door te verwijzen.”

De nieuwe afdeling vraagt ook om nieuw personeel. Het UMCG heeft 21 verpleegkundigen speciaal opgeleid om op de Critical Decision Unit te gaan werken. De afdeling heeft 14 éénpersoonskamers, die alle faciliteiten hebben die de Spoedeisende Hulp ook heeft.