Niet ‘Maai Mei Niet’ maar Japanse duizendknoop zit roeiers in het vaarwater

Niet ‘Maai Mei Niet’ maar invasieve exoten belemmeren het zicht rond het Noord-Willemskanaal. Dat zegt wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren).

De Wrede reageerde op vragen van de fractie van Student & Stad. Fractievoorzitter Daan Swets: “Wij werden benaderd door roeivereniging Gyas. Zij vertelden ons dat ze last hebben van de hoge begroeiing tussen de Van Ketwich Verschuurbrug en de Meerwegbrug. Deze hoge begroeiing belemmert de veiligheid. Roeiers worden vaak begeleid door trainers die op de fiets vanaf de kant tips geven. Door het slechte zicht kunnen zij nu niet goed hun werk doen en kunnen ook niet waarschuwen als er gevaar dreigt.”

Wethouder Kirsten de Wrede: “Exotenprobleem”

Uit de vragen van Student & Stad blijkt dat de link wordt gelegd met ‘Maai Mei Niet’. Dit is een actie van de gemeente om in de maand mei de bermen niet te maaien om op die manier de biodiversiteit een impuls te geven. De Wrede: “Daar heeft het niet mee te maken. Dit is een exotenprobleem. En om heel specifiek te zijn: het gaat om de Japanse duizendknoop, ook wel de moeder van alle exoten genoemd. Het beheer van exoten staat los van Maai Mei Niet. Daarmee bedoel ik dat we in de maand mei niet een andere werkwijze hebben voor exoten in vergelijking met andere maanden.”

“We gaan zo snel mogelijk maaien”

De berm langs het Noord-Willemskanaal valt volgens de wethouder ook niet onder ‘Maai Mei Niet’. “Op deze plek wordt regulier bermbeheer toegepast. Er wordt hier twee keer per jaar gemaaid, in juni en in oktober. Het fietspad is inderdaad op basis van de beelden die wij gezien hebben wel een probleem. Stadsbeheer gaat maaien als de kans op verspreiding groot is. Maar bij exoten kun je niet zo maar gaan maaien. Dit moet met speciale apparatuur. Doe je dat niet goed dan kunnen de zaadjes zich makkelijk verder verspreiden. Omdat er langs het fietspad sprake is van twee problemen: de kans op verspreiding is groot en de verkeersveiligheid is in het geding, gaan we zo snel mogelijk op deze plek maaien.”

Tips

De Wrede vertelt dat dit gaat gebeuren met een zogeheten maai-zuig-combinatie: “Hiermee wordt alles opgezogen, waarbij we ook zo breed mogelijk maaien.” En de wethouder heeft een tip: “Als je nu ook last hebt van exoten, neem dan contact met ons op. Dit kan door ons een e-mail te sturen. Als je twijfelt of de plant een exoot is dan mag je ook mailen en dan ontvangen we er graag een foto bij. Daarnaast kunnen er meldingen gedaan worden op onze website.