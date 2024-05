Nepagenten actief in onder meer Haren en Ten Boer; politie waarschuwt voor ‘geraffineerde oplichtingspraktijken’

Foto via Politie.nl

Op verschillende plekken in Noord-Nederland doen oplichters zich voor als agent. Afgelopen maandag waren één of meerdere van deze nepagenten actief in onder meer Haren en Ten Boer. Via een babbeltruc probeerden deze ‘agenten’ mensen te overtuigen waardevolle spullen en spaargeld aan hen te geven.

Maandagavond kwamen er verschillende meldingen binnen bij de politie over oplichting door een ‘nepagent’. Naast Haren en Ten Boer probeerden de oplichters de ‘babbeltruc’ toe te passen bij inwoners van Wapserveen, Wolvega en Hoogeveen. De afgelopen weken zijn in heel Noord-Nederland soortgelijke meldingen geweest, stelt de politie.

Nepagenten vroegen bewoners ‘spullen veilig te stellen in politiekluis’ tegen inbrekers

De ‘agenten’ die maandagavond actief waren, belden hun slachtoffers eerst op. Zij vertelden dat er in de omgeving was ingebroken en dat het risico bestond dat de bewoners het volgende slachtoffer zou worden. De zogenaamde ‘agenten’ adviseerden de bewoners om waardevolle spullen en contant geld veilig te stellen in een kluis op het politiebureau. De oplichters wisten sommige slachtoffers met deze babbeltruc te overtuigen, waardoor onder meer sieraden en contant spaargeld werden ontvreemd.

Soms één, soms meerdere oplichters in politie-uniform

“In enkele gevallen spraken melders van één ‘agent’ die de spullen kwam ophalen”, laat de politie Noord-Nederland dinsdagmiddag weten. “Er zijn ook meldingen bekend waarbij twee personen in politie-uniform, of kleding die daar sterk op leek, aan de deur stonden.”

De politie benadrukt dinsdagmiddag nadrukkelijk dat agenten nooit op deze manier te werk gaan: “Een agent zal u nooit vragen om waardevolle spullen of geld af te staan om deze ‘veilig te stellen’.”

‘Vraag om identificatie en bel bij twijfel 112’

De politie adviseert daarnaast om, wanneer de ‘agent’ aan de deur staat, te vragen om diens politie-identificatie: “Op zo’n legitimatiebewijs (een pasje ter grootte van een rijbewijs) staat een politiehologram, een foto en het dienstnummer. Kan de ‘agent’ geen ID tonen of twijfelt u aan de echtheid ervan? Omdat het om een heterdaadsituatie gaat, mag u 112 bellen. En laat een agent die zich niet kan identificeren nooit zomaar binnen.”

De politie heeft de meldingen van maandagavond in onderzoek. Agenten kijken naar camerabeelden en doen buurtonderzoek. Mensen met relevantie informatie die nog niet bij de politie bekend is, kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem informatie delen kan door te bellen met 0800-7000.