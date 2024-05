Negen eengezinswoningen en 22 appartementen op Doefmat-terrein in Beijum

Impressie via Patrimonium

Christelijke woningstichting Patrimonium begint met de bouw van negen eengezinswoningen en 22 appartementen op het voormalig terrein van openbare basisschool de Doefmat in Beijum. Dinsdagmiddag ging de bouw officieel van start.

De officiële starthandeling werd verricht door wethouder Rik van Niejenhuis, bestuurder Bas Krajenbrink van Patrimonium en Albert-Jan de Ruiter van Nijhuis Bouw.

Volgens Patrimonium worden de woningen allemaal verhuurd als sociale huurwoningen onder de liberalisatiegrens. De negen eengezinswoningen krijgen drie slaapkamers en in de 22 appartementen worden twee slaapvertrekken aangelegd. Alle woningen worden gasloos en aardbevingsbestendig gebouwd. De omliggende openbare ruimte moet groen gaan worden, waarin onder meer overtollig regenwater in kratten onder de grond wordt opgevangen.

De bouw op het terrein van de voormalige Doefmat-school had flink wat voeten in de aarde. De basisschool sloot in 2016 al noodgedwongen de deuren omdat er te weinig leerlingen waren. De afgelopen jaren was het gebouw in gebruik als antikraak. Ook heeft welzijnsinstelling WIJ Beijum een tijd in het gebouw gezeten.

Patrimonium denkt dat de 31 woningen eind dit jaar klaar zijn om te verhuren.