Nacompetitie: The Knickerbockers ronde verder, ON tegen Aalsmeer

Foto Andor Heij. The Knickerbockers

The Knickerbockers heeft dinsdagavond de eerste wedstrijd in de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse gewonnen. In Dalfsen werd het tegen ASC’62 3-0 voor de Groninger studenten.

Op slag van rust kwam TKB op voorsprong toen Han van Dijk na een corner scoorde. Na de pauze zetten de Sallanders aan, maar doelman Sietse Vissers onderscheidde zich met een paar prima reddingen. Vanuit de tegenstoot bleek TKB levensgevaarlijk. Jasper Waninge was twee keer het doeltreffende eindstation: 3-0.

ASC’62 blijft derdeklasser. TKB neemt het zaterdag in de tweede ronde in Friesland op tegen SC Joure.

Oranje Nassau

Eersteklasser FC Aalsmeer wordt zaterdag op sportpark Coendersborg in Groningen de tegenstander van Oranje Nassau in de eerste ronde voor promotie naar de vierde divisie.

De wedstrijd van Aalsmeer tegen Montfoort werd zaterdag gestaakt vanwege hevige regenval en is dinsdagavond uitgespeeld. Het werd 2-0 voor Aalsmeer, dat daardoor derde werd in 1B en op basis van de eindstand een periode pakte. De wedstrijd Oranje Nassau – FC Aalsmeer begint om 15.00 uur.