Mogelijk oplossing voor bewoners Betonbos: “We gaan in gesprek met provincie”

Foto: Joris van Tweel

Er is mogelijk een oplossing voor de bewoners van het Betonbos. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen woensdagavond laten weten. De bewoners moeten over uiterlijk drie maanden hun locatie verlaten hebben vanwege de realisatie van Stadshavens.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd er ingestemd met de verdere ontwikkeling van Stadshavens, een nieuwe woonwijk bestaande uit 3.300 woningen aan de oostzijde van de stad. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Verschillende partijen maakten zich sterk voor de ongeveer 25 bewoners van het Betonbos die daar al ruim twintig jaar wonen. Partij voor het Noorden, D66 en Stadspartij 100% voor Groningen dienden een motie in. En ook GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en PvdA deden dit.

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Het zou ons veel waard zijn als we de bewoners kunnen helpen”

Leendert van der Laan van Partij voor het Noorden: “Wij zien het belang van de ontwikkeling van Stadshavens. We hopen op een mooie en betaalbare wijk. Maar het Betonbos is een gevoelig punt. Het liefst zouden we het bos handhaven, maar dat punt zijn we inmiddels gepasseerd. Maar we bekommeren ons wel om de bewoners. De mensen hebben de afgelopen jaren goed op het gebied gepast. Als we vandaag instemmen met de verdere ontwikkeling dan moeten zij uiterlijk over drie maanden verhuizen. Naar een plek die er nu nog niet is. En de gemeente heeft de afgelopen periode niet stilgezeten. Er is gekeken naar locaties in Thesinge en Ten Boer. Maar het is niet gelukt. Het zou ons heel wat waard zijn als we deze bewoners kunnen helpen.”

Kelly Blauw (PVV): “Waarom bent u voor een voorkeursbehandeling?”

Daar is niet iedereen het mee eens. Kelly Blauw van de PVV bijvoorbeeld: “We hebben het over bewoners die lang geen belasting hebben betaald. Die er bijna gratis hebben gewoond. Waarom bent u voor een voorkeursbehandeling? Ondertussen zijn er in deze gemeente ook mensen die geen woning kunnen vinden. Wat zegt u tegen hen?” Van der Laan: “Als je kijkt naar de Woonvisie dan hebben we het over een woonvorm die iets toevoegt. Deze mensen hebben enorm gepast op het terrein. Het is een hele mooie groene oase.”

Rico Tjepkema (PvdA): “De bewoners weten al heel lang dat we weg moeten”

Rico Tjepkema van de PvdA: “In onze gemeente is er ruimte om in deze woonvormen te kunnen wonen. Maar we moeten dit wel scheiden van individuele gevallen. Deze mensen weten al heel lang dat ze weg moeten. Eerder heeft de wethouder al gezegd dat deze mensen niet op straat komen te staan maar dat die bal niet bij de gemeente ligt. En ik ben het met mevrouw Blauw eens dat er meer mensen zijn die geen woning kunnen vinden. Moeten die mensen ook allemaal bij de gemeente aan gaan kloppen?” Van der Laan: “Kijk naar jullie eigen coalitieprogramma. Daar staat heel duidelijk beschreven dat het wonen in alternatieve woonvormen gestimuleerd moet worden. En wees gerust: we staan achter het plan van Stadshavens. Maar we willen ook een goede oplossing voor deze groep mensen.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Geen oplossing voor bewoners Betonbos is een smet op deze mooie plannen”

Jim Lo-A-Njoe van D66 is het daar mee eens: “Het is een ontzettend mooi plan. Maar dat er geen oplossing is voor de bewoners in het Betonbos is een smet op deze plannen. Ik ben het met meneer Van der Laan eens dat deze coalitie zich moet houden aan de Woonvisie. Het is heel makkelijk om iets op papier te zetten maar nu is daar het moment om ook iets te doen. Vanavond is de laatste keer dat we iets voor deze bewoners kunnen betekenen. Dat de PvdA in hun motie aan het College vraagt om zich in te spannen voor een nieuwe locatie is niets meer dan een oproep om nog eens om je heen te kijken of je een plek voor deze groep kunt vinden. Maar in inspanningen kun je niet wonen. Pak de telefoon, bel de gedeputeerde en ga morgen aan tafel.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Op korte termijn ga ik met de gedeputeerde om tafel”

En dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen gedaan: “Ik heb zojuist contact gehad met de gedeputeerde. Hij is bereid om op korte termijn met mij een kop koffie te drinken en om te kijken naar de locatie van camping De Banjer bij Ten Post. Ik wil niet de hoop geven dat het daarmee is opgelost. Het is een locatie die zijn eigen problemen en uitdagingen kent. Maar we gaan kijken of we daar op termijn iets kunnen. Met wel een duidelijke slag om de arm.”

Olivier van Schagen (Student & Stad): “Er komen 3.300 woningen, nul zijn er bestemd als jongerenwoning”

Over het plan Stadshavens is Van Niejenhuis enthousiast: “Het is een prachtig plan waar we de komende jaren duizenden woningen gaan realiseren. Daar mogen we trots op zijn.” Maar naast Partij voor het Noorden zijn er meer partijen die niet helemaal tevreden zijn. Bijvoorbeeld Student & Stad. Raadslid Olivier van Schagen wil dat er in de nieuwe wijk studentenwoningen gerealiseerd gaan worden. Van Schagen: “Het hebben van een ongedeelde wijk is belangrijk. Dit College streef naar ongedeelde stadswijken waar mensen van verschillende leeftijden en achtergronden samenleven. Dit versterkt de samenleving. In Stadshavens komen er 3.300 woningen. Maar nul zijn er bestemd als jongerenwoning. Sterker nog: er verdwijnen 209 jongerenwoningen. Deze woningen moeten plaats maken voor dit plan.”

Rico Tjepkema: “We hebben ook geen woningen gereserveerd voor ouderen”

Rico Tjepkema van de PvdA is het daar niet mee eens: “Ik begrijp het pleidooi. Maar we hebben in dit plan ook geen woningen gereserveerd voor ouderen. We gaan niet actief jongeren weren.” Van Schagen: “Ik heb het technisch nagevraagd en er komen nul woningen voor jongeren.” Tjepkema: “Heeft u de marktpartijen, die in dit gebied ook woningen gaan realiseren, gevraagd wat zij gaan doen?” Van Schagen: “Ik hoop dat de PvdA onze motie heeft gelezen. Lefier staat namelijk te popelen om jongerenwoningen te gaan bouwen.”

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren): “De wereld is veranderd”

Bart Hekkema van de Partij voor de Dieren: “Dit nieuwbouwplan wordt de komende tijd verder ontwikkeld. In de verdere planvorming worden woningen toegewezen aan doelgroepen. We sluiten niemand uit.” Van Schagen: “We gaan niet een ongedeelde wijk bouwen. Er verdwijnen 209 jongerenwoningen. Jongeren die elders een plekje moeten krijgen. En wat u zegt is gek. Uw partij stond twee jaar geleden onder onze motie om juist jongerenwoningen in Stadshavens te bouwen.” Hekkema: “De wereld is veranderd. De komende periode gaan we in andere delen van de stad veel jongeren- en studentenwoningen bouwen.”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “We gaan niet inzetten op studentenhuisvesting”

Wethouder Van Niejenhuis is ook helder: “De manier waarop meneer Van Schagen met verve opkomt voor de ongedeelde stad valt te prijzen. Maar in deze nieuwe wijk gaan we niet inzetten op studentenhuisvesting. Dat gaan we wel op andere plekken in de stad doen. We vertrouwen er op dat we daarmee voldoende bouwen voor deze specifieke groep. In Stadshavens richten we ons op andere woningen. Ook daar is een tekort aan. Er wonen nu nog mensen in studentenwoningen terwijl ze geen student meer zijn maar niet die volgende stap kunnen maken omdat er voor hen geen woningen zijn.”

De motie voor het Betonbos wordt na de toezegging van de wethouder ingetrokken. De motie van Student & Stad wordt verworpen. Van de 42 aanwezige raadsleden stemmen er 26 voor en 16 tegen. Het volledige plan Stadshavens wordt aangenomen: 35 raadsleden stemmen voor, 7 tegen.