Mobiele flitspaal trekt opnieuw door provincie en staat later dit jaar aan de Paterswoldseweg

Foto via Google Maps - Streetview

Over een paar maanden is het voor automobilisten oppassen geblazen op de Paterswoldseweg tussen Ter Borch en Hoornse Meer. Bij de fietsoversteek met de Lepelaar staat dan een paar maanden een zogenaamde ‘flexflitser’ van het Openbaar Ministerie.

De flexflitser staat nu nog langs de Hereweg in Meeden. De verplaatsbare flitspaal staat hier de komende twee maanden. Dan zijn de accu’s leeg. Nadat deze zijn opgeladen wordt de paal naar een nieuwe flitsplek gebracht. Waarschijnlijk verhuist de paal dan eerst nog naar de Westerstraat in Ter Apel en is daarna de Paterswoldseweg aan de beurt. De flitspaal blijft vervolgens wisselen tussen deze drie locaties.

De fietsoversteek Lepelaar op de Paterswoldseweg, nabij de woonwijken Ter Borch en Hoornse Meer, is volgens het OM een plek waar de snelheid regelmatig wordt overschreden. Door de hoge snelheid hebben er in het verleden enkele ongevallen plaatsgevonden. De flexflitser moet er daarom voor zorgen dat de veiligheid van de fietsoversteek wordt vergroot.

De provincie, het OM, de politie en de gemeenten denken dat meer bestuurders zich aan de snelheidslimiet houden door de inzet van de mobiele flitspaal en dat de verkeersveiligheid voor met name fietsers en voetgangers verbetert. Een soortgelijke flitspaal werd vorig jaar mei al eens ingezet langs de Rijksweg, ter hoogte van de supermarkt en benzinepomp bij de Waardbrug. In september keerde deze paal een tijdje terug op dezelfde plek