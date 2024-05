Mishandeling en steekpartij bij Hoofdstation, minderjarige raakt gewond

Foto: 112 Groningen

In de nacht van donderdag op vrijdag, rond middernacht, is een minderjarige jongen uit Roden mishandeld op het Hoofdstation in Groningen. Volgens de politie is daarbij ook gestoken.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de jongen is mishandeld door een groep personen. Daarbij zou ook zijn gestoken. Bij aankomst van de hulpdiensten was het slachtoffer aanspreekbaar en bleken zijn verwondingen niet zo ernstig dat een rit naar een ziekenhuis per ambulance nodig was.

De politie is meteen een onderzoek gestart en heeft ter plaatse gesproken met getuigen. Een eerder conflict op de avond is mogelijk de aanleiding geweest voor het incident. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, want de verdachten waren al vertrokken toe de politie aankwam.

Er zijn meer mensen geweest die het incident hebben gezien en daarom doet de politie een getuigenoproep. Wie het incident heeft gezien (en nog niet met de politie heeft gepraat) of meer weet over de verdachten, kan bellen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.