Minder natuur- en bosgebied in Groningen, woningen nemen plaats in

Foto: Boomwachters Groningen

Het aantal natuur- en bosgebieden in Groningen is in de periode 2013-2022 met negentien vierkante kilometer afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat ging vooral ten koste van grond voor bebouwing.

Daarmee nam het aandeel natuur- en bosgebied met zo’n 7,8 procent af. Dat percentage lag bijna drie keer hoger dan in Nederland als geheel, waar in dezelfde periode zo’n 2,5 procent van alle natuur- en bosgebieden verloren ging in dezelfde periode.

Door de afname is nu nog maar 7,5 procent van de 2955 vierkante kilometer die onze provincie groot is bedekt met natuur en bos. Van alle provincies heeft Groningen het kleinste aandeel bos- en natuurgebied. De meeste grond is bestemd voor agrarisch gebruik. Watergebied heeft de op één na meeste oppervlakte, gevolgd door bebouwing.

De bos- en natuurgebieden die verloren gingen, werden met name gebruikt voor nieuwe bebouwing. Zo’n twaalf van de negentien verloren vierkante kilometers natuur- en bosgrond werd hiervoor gebruikt. De rest werd ingezet voor de aanleg van nieuwe watergebieden.