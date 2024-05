Met extra onderbouwing moet ‘project Q’ nu van de grond komen, ook al moet Raad van State nog oordelen

Vier jaar nadat de eerste plannen voor Project Q aan de Van Ketwich Verschuurlaan werden opgetekend, moet de bouwstart nu snel in zicht komen. Het gemeentebestuur heeft woensdag een nieuwe omgevingsvergunning voor bouw van de woontoren ter inzage gelegd, ook al moet de Raad van State nog beslissen in een hoger beroepszaak.

De plannen voor het 45 meter hoog woonzorgcomplex zijn ongewijzigd gebleven sinds een jaar terug, toen de rechtbank in Stad een streep zette door de voorgenomen omgevingsvergunning voor het nieuwbouwproject. Toen trokken omwonenden in de rechtszaal aan het langste eind. Zij vinden het gebouw te hoog, zijn bang voor parkeeroverlast en vinden het pand niet passen binnen het bestemmingsplan.

Maar de rechtbank oordeelde slechts dat de onderbouwing voor de door de omwonenden gehekelde aspecten van Project Q niet goed was onderbouwd door de gemeente in de omgevingsvergunning die toen voorlag. Daarom is nu alleen deze onderbouwing gewijzigd door de gemeente, de plannen zelf blijven ongewijzigd.

De gemeente is het nog steeds niet eens met het oordeel van de rechtbank van maart vorig jaar. Twee maanden na de uitspraak liet het college al weten in hoger beroep te gaan, omdat het vindt dat de rechtbank ‘strikt juridisch heeft geoordeeld’ en voorbij is gegaan aan inhoudelijke onderbouwingen voor de omgevingsvergunning.

Volgens het college voldoet de nieuwe omgevingsvergunning voor Project Q nu aan de opdracht van de rechtbank om het eerdere besluit te herstellen. De nieuwe vergunning staat, aldus het college, los van een behandeling van het hoger beroep. Dat ligt nu voor bij de Raad van State. Een datum voor een inhoudelijke behandeling is er nog niet. Toch moet het project nu verder, aldus het college: “Gezien het tijdpad is het van belang de besluitvorming te bespoedigen.”