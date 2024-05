Meerderheid ‘werkhervatters’ blijft na WW langer dan een jaar aan het werk

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen is in april met bijna 4 procent afgenomen. Dat komt deels door een lagere instroom van nieuwe uitkeringen. Ook vonden meer mensen hun weg naar werk vanuit de WW.

De meerderheid van deze ‘werkhervatters’ vanuit de WW blijft langdurig aan het werk. Uit recent onderzoek van UWV blijkt nu dat 73% van de mensen, die in 2021 vanuit de WW een baan in loondienst vonden, meer dan een jaar aan het werk blijft. Dit percentage is hoger dan voor de coronacrisis. De toename houdt volgens het UWV waarschijnlijk verband met het economisch herstel na de coronacrisis en de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt

Het aantrekken van seizoenswerk speelt een belangrijke rol in de daling van de WW. De grootste afname van het aantal WW-uitkeringen kwam dan ook vanuit de uitzendsector, waar vooral minder bouwarbeiders, schilders, medewerkers hoveniersbedrijf en heftruckchauffeurs een uitkering ontvingen. Maar ook sectoren als vervoer & opslag, bouw en chemische industrie lieten een afname van het WW-bestand zien.