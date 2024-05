‘Meerderheid Universiteitsraad was tegen inperking demonstratierecht’

foto: Bob de Vries

De Rijksuniversieit verkaart onterecht dat de protestregels die het demonstratierecht inperken in februari door de universiteitsraad met een meerderheid zijn goedgekeurd. Volgens Ale ten Cate, voorzitter van Lijst Calimero, is dat niet juist.

De RUG heeft onlangs nieuwe regels ingevoerd rondom protesten en demonstraties. In interviews laat de RUG weten dat het besluit met de universiteitsraad is genomen. Nu blijkt dat destijds een meerderheid van de universiteitsraad heeft gevraagd, document terug te trekken. Volgens Ten Cate heeft de RUG hier geen gehoor aan gegeven. De RUG liet woensdag in een artikel van de Trouw weten: “Ze zijn met goedkeuring van de medezeggenschap op papier gezet”. Wat de universiteit volgens Ten Cate niet benoemt is dat zij van een meerderheid in de universiteitsraad een negatief advies kreeg toen de regels werden besproken.

Twee partijen in de universiteitsraad, Lijst Calimero en de Personeelsfractie, laten deze donderdag weten ontstemd te zijn over de uitspraak. Ten Cate: “Een ongevraagd negatief advies afdoen als goedkeuring is simpelweg een incorrecte beschrijving”. ijst Calimero en de Personeelsfractie hebbeen samen 14 van de 24 zetels in de universiteitsraad.

De procedure was volgens Ten Cate als volgt: het document, getiteld ‘Bestuurlijk kader manifestaties’, lag op 29 februari ter bespreking voor in de universiteitsraad. Daarop volgde een statement van de Personeelsfractie, ondersteund door Lijst Calimero, waarin werd gevraagd om het document terug te trekken. Dit was vooral vanwege de maatregel dat er na 19:00 uur niet meer gedemonstreerd mag worden in de universiteitsgebouwen. In het negatieve advies zei Manuel Reyes van de Personeelsfractie dat demonstraties per geval moeten worden behandeld, niet via een automatisch mechanisme dat demonstraties na 19:00 uur verboden maakt. CvB-voorzitter Jouke de Vries liet vervolgens weten het stuk aan te willen houden.

Ruim twee maanden later, na verschillende pro-Palestina protesten op universiteiten in Nederland, laait het onderwerp weer op. De Groninger Studentenbond (GSb) is een petitie gestart tegen de benoemde protestregels, waarop de RUG reageert dat deze met goedkeuring van de medezeggenschapsraad zijn goedgekeurd. Dat is dus niet zo, aldus Ten Cate.

Lijst Calimero is niet blij met hoe de universiteit in de media met de kwestie om gaat. “Het is één ding dat je als CvB van ons ongevraagde advies afziet, maar om dan vervolgens te doen alsof de protestregels in harmonie zijn goedgekeurd is wel echt een stap te ver”, vertelt Ten Cate. Het ongenoegen van de twee initiatiefnemende partijen komt voort uit het idee dat de RUG te weinig gehoor geeft aan kritische geluiden vanuit de universiteit zelf. Zo heeft het bestuur een brief van de GSb, ondertekend door veertig organisaties, ook van zich afgeschoven.