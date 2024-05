Meerdere mensen opgelicht bij tweedehands verkoop tickets FC Groningen

Foto via FC Groningen

Vrijdagavond strijdt FC Groningen in een uitverkochte Euroborg tegen Roda JC om directe promotie naar de Eredivisie. Een allesbepalende wedstrijd waar veel liefhebbers nog een tweedehands kaartje voor proberen te scoren. Op verkoopsites worden grote bedragen neergelegd voor een stoel op de tribune, maar daar loert ook een gevaar. Volgens RTV Noord hebben oplichters al voor honderden euro’s mensen belazert bij de verkoop ervan.

Bij de redactie van RTV Noord hebben zich meerdere mensen gemeld die zeggen te zijn opgelicht. “Ik heb vier kaarten gekocht via Marktplaats, maar het bleek te gaan om een nepadvertentie”, vertelt een koper die anoniem wil blijven. “Het leek mij betrouwbaar, want de kaarten werden aangeboden door Veneboer Caravans & Campers, een bedrijf uit Drachten. De verkoper gebruikte bij zijn advertenties zelfs de logo’s van het bedrijf.”

De koper maakte het geld over via een betaallink, maar daarna bleef het stil. “De kaarten heb ik nooit ontvangen. Je wilt zo graag bij die wedstrijd zijn, achteraf had ik het natuurlijk niet moeten doen.”

Aangifte

Veneboer Caravans & Campers heeft al meerdere telefoontjes gekregen van mensen die beweerden via hen kaarten te hebben gekocht. “Heel vervelend dat onze zaak hiervoor misbruikt is”, vertelt een bedrijfsleider van Veneboer aan RTV Noord. “Wij hebben hier niks mee te maken en betreuren het dat mensen op deze manier zijn opgelicht. We hebben aangifte gedaan bij de politie.”

Contact met oplichter

De anonieme koper vertelt dat hij het er niet bij liet zitten. “Ik zag later op Marktplaats precies dezelfde advertentie staan, maar dan onder de naam van een ander bedrijf. Er stond een telefoonnummer bij, dat heb ik direct gebeld.”

De persoon aan de andere kant van de lijn nam op. “Aan het accent te horen was het een Groninger. Ik zei: ‘Je hebt me opgelicht, ik wil m’n geld terug!’ Hij zei: ‘Je ziet spoken, je bent gek’. Toen verbrak hij de verbinding en later was het nummer al uit de lucht. Hopelijk is dit een waarschuwing voor vele anderen om niet via Marktplaats tickets te kopen.”

Boetes en stationverboden

FC Groningen waarschuwt handelaren en kopers voor de verkoop van wedstrijdtickets via andere wegen dan haar eigen ticketshop. ‘Zwarthandelaren’ riskeren boetes en stadionverboden, kopers die betrapt worden met een illegaal ticket komen het stadion vrijdag niet in, schrijft de club.