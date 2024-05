Martini Ziekenhuis houdt zaterdag 8 juni Open Dag

De 4500 medewerkers van het Martini Ziekenhuis geven zaterdag 8 juni een kijkje achter de schermen van hun werk.

Bezoekers komen tussen 11 en 16 uur op plaatsen waar zij normaal niet kunnen komen, zoals de operatiekamers, het pathologisch laboratorium, de keuken en de technische ruimtes. Ook laat het ziekenhuis de nieuwe Martini Academie zien en is er informatie over werken en leren in de zorg.

Op de Open Dag krijgen de bezoekers informatie over wat er gebeurt in de Kliniek, bij de Poliklinieken, bij de Spoedzorg & Operatiekamers en bij de Zorgondersteuning (onder meer Beeldvormende Techniek, Pathologie, Apotheek en Endoscopie).

Er is bovendien speciale aandacht voor kinderen. Zij kunnen met hun pop of knuffel naar de berendokter, een letterspeurtocht doen of een selfie laten maken in de ambulance of met een speler van FC Groningen of Donar.

De laatste Open Dag in 2019 trok ruim 8000 bezoekers. Het ziekenhuis verwacht dat een groot deel van hen ditmaal op de fiets komt. Voor wie toch met de auto komt: parkeren is gratis op parkeerterrein Noord.