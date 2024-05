Marne Mosterd komende drie jaar hoofdsponsor van Gijs Groningen; Henk ‘Beertje’ Keijzer. aangesteld als coach

Marne-directeur Paul de Vries (links) met Henk 'Beertje' Keijzer (rechts) - Foto: Jetze Koper

Marne Mosterd is de komende drie jaar de hoofdsponsor van GIJS Groningen. De ijshockeyclub maakte dat vrijdagochtend bekend. De club presenteerde tegelijk ook de nieuwe coach van het eerste team. Henk Keijzer (alias ‘Beertje’) neemt de ploeg komend seizoen onder zijn hoede.

Marne Mosterd is de opvolger van HEPRO als hoofdsponsor, wat stopte met de sponsoring na een overname. De nieuwe rol van Marne Mosterd is volgens Jacob van Gelder niet helemaal een verrassing: “Marne Mosterd was al jaren betrokken als sponsor bij de club. Nu heeft het bedrijf besloten de komende drie jaar onze hoofdsponsor te worden. Een echt Gronings bedrijf, daar zijn wij als Groninger club erg blij mee.”

GIJS moest voor het komende seizoen ook op zoek naar een nieuwe hoofdcoach, nadat Csaba Kercso eerder deze maand zijn vertrek nam. Een opvolger werd gevonden in een oude bekende. Henk ‘Beertje’ Keijzer neemt de hoofdmacht van GIJS komend seizoen onder zijn hoede. De clubcoryfee speelde eind jaren zeventig en in de jaren tachtig voor GIJS en won onder meer de landstitel met de club in 1986. Keijzer was al eens eerder de coach van de hoofdmacht van Donar.

Ook oud-gediende David Bartos keert terug naar Kardinge, na vijf jaar in Leeuwarden te hebben gewerkt. Bartos was vijf jaar geleden ook al eens actief binnen GIJS, toen nog in een dubbelrol als trainer en coach. Hij wordt lid van de coachingsstaf van GIJS.

De club presenteerde vrijdag ook alvast drie nieuwe spelers. De Let Janis Brakss (36) komt over van de Dordrecht Lions en vanuit Heerenveen (Unis Flyers) komt de 24-jarige Canadees Derek Seguin naar Groningen. Oud-GIJS-verdediger Mike Groenhof (29) komt vanuit Heerenveen terug naar Groningen.