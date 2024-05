Markt in Haren voor het goede doel: “Perkplanten, geraniums en leuke cadeauartikelen”

Rond de Gorechtkerk aan de Kerkstraat in Haren vindt zaterdag een actie plaats voor het goede doel. De Werkgroep Goededoelen Haren zamelt door middel van een markt geld in voor twee goede doelen waar zij zich dit jaar voor inzetten.

De markt begint zaterdag om 10.00 uur. “Er worden bloemen, aardbeien, leuke cadeauartikelen, homemade bakproducten en jam verkocht”, laat de organisatie weten. “Voor bezoekers zal er een ruime keuze zijn in staande- en hangende geraniums, hanging baskets en perkplanten.” De afgelopen periode heeft de werkgroep meerdere acties georganiseerd. Zo vond in februari een boeken- en vlooienmarkt plaats in het Gorechthuis en werd in december een kerstmarkt gehouden en werden in de laatste dagen van het jaar oliebollen en appelbeignets verkocht.

Werkgroep Goededoelen Haren zet zich elk jaar in voor een goed doel. Met meerdere acties wordt gepoogd om zoveel mogelijk geld op te halen. Dit jaar zet men zich in voor twee projecten. Een deel van de opbrengsten gaat naar Gehoord en Gezien in Onnen. Deze dagbesteding richt zich op mensen die beperkt zijn in het horen en zien. Daarnaast zet men zich in voor stichting Eboo in Kenia. Eboo is actief in de sloppenwijk Kibera, in de hoofdstad Nairobi. Voor kinderen is het daar niet vanzelfsprekend om naar school te gaan. Eboo helpt om dit toch mogelijk te maken.

De markt rond de Gorechtkerk duurt tot zaterdagmiddag 16.00 uur. Meer informatie vind je op deze website.