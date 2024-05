Man in Beijum aangehouden voor schietpartij in Rotterdam

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 27-jarige man uit Rotterdam is zondagmiddag in de Groningse wijk Beijum aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietincident afgelopen vrijdag in de Maasstad.

De schietpartij vond vrijdagmiddag plaats op de Vosmaerstraat. Vanuit een rijdende auto werd een man beschoten. Het 32-jarige slachtoffer raakte gewond en is door omstanders naar het ziekenhuis gebracht. De Rotterdamse politie meldt dat het slachtoffer nog gewond in het ziekenhuis ligt. Na de melding is er direct begonnen met een onderzoek. Sporen werden veiliggesteld en er werd gevraagd naar camerabeelden.

Het onderzoek heeft dus geleid tot de aanhouding van de 27-jarige man. Volgens nieuwsfotografen vond deze aanhouding plaats in de wijk Beijum. De aanhouding werd verricht door een DSI-team. DSI staat voor Dienst Speciale Interventies. Dit is een onderdeel van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies en bestaat uit medewerkers van de politie en Defensie. Men komt in actie bij situaties waarbij het dreigingsniveau bijzonder hoog is. De verdachte zal door de politie verhoord worden.