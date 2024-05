Man (31) veroordeeld voor stalking en verspreiden naaktbeelden in Groningen

Foto: Nikita Belokhonov via Pexels

Een 31-jarige man is vrijdag veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 180 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden wegens stalking en het verspreiden van naaktbeelden. Dat deed hij onder meer in de stad Groningen.

De man moet het slachtoffer ook een schadevergoeding van bijna 8.000 euro betalen. Verder moet de 31-jarige stalker zich laten behandelen en krijgt hij een contactverbod met het slachtoffer.

De man jaar belaagde het slachtoffer (een vrouw) zo’n anderhalf jaar door op verschillende manieren contact met haar te zoeken. Het slachtoffer werd via Facebook benaderd door de man, met de vraag om (tegen betaling) naaktfoto’s naar hem te sturen. De vrouw had geld nodig en ging in op dat verzoek. Vervolgens wilde de man ook seks hebben met het slachtoffer, wat ze (vanwege PTSD) weigerde.

Daarna begon de man dreigende en intimiderende berichten naar het slachtoffer te sturen. Als de vrouw geen seks met hem zou hebben, zouden de naaktfoto’s, de naam en het telefoonnummer van het slachtoffer openbaar gemaakt worden via Telegram-groepen. Toen de vrouw nog niet meewerkte, voegde de 31-jarige man daad bij het woord: foto’s en filmpjes van de vrouw werden (tegen betaling) doorgestuurd via Telegram.

De straf voor de man is een stuk lager dan geëist: het OM wilde de stalker en afperser veroordeeld zien tot een jaar cel, met daarnaast nog een jaar voorwaardelijk. Maar de rechter vindt, in tegenstelling tot het OM, dat dwang om naaktvideo’s te maken en identiteitsfraude niet van toepassing zijn. Van deze feiten werd de man daarom vrijgesproken.