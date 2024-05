“Maandag opklaringen en wolkenvelden, komende dagen droog met op Hemelvaartsdag zonnige perioden”

Foto: Gijs Bouman

De komende dagen gaan droog en wisselend bewolkt verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zijn er op Hemelvaartsdag flinke zonnige perioden.

“Maandag zijn er opklaringen die worden afgewisseld door wolkenvelden”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt 18 graden bij een matige noordoostenwind, kracht 3. In de nacht van maandag op dinsdag minimumtemperaturen rond 7 graden en het is helder. Dinsdag en woensdag blijft het droog en bij wisselend bewolkt weer wordt het 17 of 18 graden. De noordelijke wind is zwak of matig, windkracht 2 of 3.”

“Donderdag, Hemelvaartsdag, houdt het rustige weer aan. Er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij 18 tot 20 graden. Vrijdag en tijdens het weekend hebben we te maken met een noordelijke stroming als een hogedrukgebied in de buurt van ons land of boven de Noordzee ligt. Vooral het eerste deel van de dag is er kans op hardnekkige bewolking, maar af en toe zijn er ook perioden met zon. Veelal is het droog maar een enkel buitje is niet helemaal uit te sluiten. Verder is het rustig weer met frisse nachten bij 6 tot 8 graden. Overdag wordt het een graad of 18.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.