“Maandag opklaringen en in de middag een bui, ook komende dagen onbestendig”

Foto: Gijs Bouman

Ook de komende dagen houdt het onbestendige weertype aan. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het de komende dagen niet droog.

“Maandag zijn er opklaringen, afgewisseld door stapelwolken”, vertelt Kamphuis. “In de middag kan er een bui vallen, vooral ten oosten van de Stad. In de avond is er in de hele provincie kans op een bui met mogelijk een klap onweer. Het wordt 20 graden bij een matige zuidwestenwind, rond windkracht 3.”

“Dinsdag is er veel bewolking. De zon schijnt af en toe en er valt een enkele bui. Het wordt 17 of 18 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. Woensdag zijn er perioden met regen en wordt het 18 of 19 graden.”

“Donderdag en vrijdag houdt het onbestendige weer aan. Zon, wolken en een bui wisselen elkaar af en het wordt 18 tot 20 graden.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.