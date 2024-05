Ronald IJpma eerste wijkdichter van Lewenborg

Lewenborg heeft een wijkdichter gekregen: Ronald IJpma. De 39-jarige buschauffeur is hiermee de eerste dichter van de Groningse wijk.

Nu IJpma de wijkdichter is, betekent dit onder meer dat hij mag schrijven over Lewenborg en betrokken zal zijn bij verschillende activiteiten die met poëzie te maken hebben.

Vanaf jongs af aan is IJpma al bezig met het schrijven van poëzie. De komende tijd gaat hij langs allerlei plekken van Lewenborg om inspiratie op te doen. “Je hebt hier bijvoorbeeld de wijkmoeders en de dansclubjes, maar is er is bijvoorbeeld nog geen poëzieclub. Die zou ik hier graag willen ontwikkelen.”

Ronald heeft eerder samengewerkt met het Forum om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken. Daarnaast verzorgt hij lessen ‘spoken word’ voor asielzoekers.

Zaterdag 11 mei wordt de wijkdichter voorgesteld in Het Dok in Lewenborg. Het evenement begint om 13:00. Tijdens de presentatie zal IJpma zichzelf verder introduceren en vertellen wat hij gaat doen. Er komt ook een verrassingsact.