Lelylijn en Nedersaksenlijn opgenomen in regeerakkoord

Foto Andor Heij. Bestaand deel van de Nedersaksenlijn tussen Coevorden en Gramsbergen.

De aanleg van de Lelylijn en de Nedersaksenlijn zijn opgenomen in het regeerakkoord van de partijen PVV, VVD, NSC en BBB.

De Lelylijn moet van Lelystad via Heerenveen naar Groningen lopen met waarschijnlijk nieuwe stations in Emmeloord, Drachten en Leek. In het akkoord staat dat de aanleg van deze spoorlijn in Groningen moet beginnen als dat technisch mogelijk is. De Lelylijn moet er voor zorgen dat de reistijd tussen Groningen en het westen van het land een stuk minder wordt.

Groningen wordt ook genoemd als één van de vijf stations die aangesloten moet worden op het internationale net van hogesnelheidslijnen. De andere zijn Zwolle, Hengelo, Venlo en Heerlen.

Nedersaksenlijn

Ook de Nedersaksenlijn heeft volgens de vier partijen prioriteit. Deze spoorlijn moet Groningen verbinden met Twente. Het grootste deel van de lijn ligt er al of wordt aangelegd, zoals het stuk tussen Veendam en Stadskanaal. Alleen het deel tussen Stadskanaal en Emmen ontbreekt dan nog.

Internationaal

De partijen vinden ook dat in de grensregio’s bekeken moet worden of er goede verbindingen met het buurland zijn. Dat zou voor de Nedersaksenlijn gunstig kunnen uitpakken, omdat in 2026 van Coevorden via Neuenhaus, Nordhorn naar Bad Bentheim en dan verder Duitsland in, gereisd kan worden. De goederenspoorlijn tussen Neuenhaus en Coevorden wordt momenteel geschikt gemaakt voor reizigersvervoer.