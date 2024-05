Leerlingen Aquarijnschool lopen rondjes voor Beatrix Kinderziekenhuis

foto: CBS Aquamarijn

De leerlingen van basisschool Aquamarijn in Gravenburg lopen deze woensdag zoveel mogelijk rondjes om geld op te halen voor het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG.

Ze doen dat tussen 11.15 uur en 12.30 uur. De teller stond al op bijna 3.000 euro, voordat ze een meter gelopen hadden. De opbrengst van de sponsorloop is bestemd voor het financieren van extra faciliteiten en activiteiten om het verblijf van kinderen in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken en om hun angst en stress weg te nemen.

Voor een kind is een bezoek aan het ziekenhuis vaak ontzettend spannend en stressvol. In het UMCG doen ze er alles aan om angst en stress bij kinderen (en hun ouders) weg te nemen. Bijvoorbeeld met muziekoptredens aan bed, een MRI televisie, een KidsBios en huiskamers. Verder maakt de Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis wetenschappelijk onderzoek mogelijk. Hierdoor kunnen zieke kinderen een betere behandeling of betere kwaliteit van leven krijgen.